Domenica 22 e lunedì 23 marzo prossimi si tiene il Referendum sulla Giustizia. Gli italiani decideranno se confermare o respingere la legge approvata dal Parlamento. Tutti i cittadini maggiorenni possono recarsi presso i seggi, basta la tessera elettorale e un documento. Il referendum permette di esprimere il proprio parere. Attraverso esso, le persone hanno il potere di partecipare al processo decisionale sulle leggi dello Stato Italiano. "Referendum" proviene dal verbo latino refero (riferisco). Si tratta di una forma di autogoverno che permette ai cittadini di votare direttamente le leggi e i provvedimenti dello Stato. È previsto dalla Costituzione il testo legislativo formato da 139 articoli, alla base del nostro ordinamento, entrato in vigore il 1° gennaio 1948. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il referendum sulla giustizia e il dovere di informarsi

