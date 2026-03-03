Treviso | avvocati sfidano magistrati sul referendum giustizia

A Treviso, il Palazzo di Giustizia è stato teatro di un confronto tra avvocati e magistrati riguardo al referendum sulla giustizia programmato per il 5 marzo 2026. La discussione ha coinvolto rappresentanti di entrambe le categorie, evidenziando tensioni e posizioni divergenti sulla questione. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche del sistema giudiziario locale.

Il Palazzo di Giustizia di Treviso è diventato il teatro di un acceso scontro istituzionale in vista del referendum sulla giustizia fissato per il 5 marzo 2026. Mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha organizzato un incontro per sostenere il "No, una delegazione di avvocati trevigiani si prepara a presidiare l'Aula Assise con la toga, per difendere la terzietà del luogo contro un dibattito che giudicano sbilanciato. La tensione sale perché i legali ritengono che l'evento, approvato dal presidente del Tribunale Daniela Ronzani, manchi di contraddittori a favore del Sì, trasformando l'incontro in una manifestazione monocolore all'interno di una sede pubblica.