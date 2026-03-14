Referendum giustizia i motivi del sì e del no dividono magistrati e avvocati

Si è svolto presso la sala dell'Auditorium di Uni Industria a Valle Faul un dibattito pubblico sul referendum sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. L'evento ha visto la partecipazione di magistrati e avvocati che hanno espresso posizioni contrapposte sui motivi del sì e del no, offrendo un confronto diretto sulle tematiche di attualità legate alla consultazione referendaria.

L'evento organizzato dalla Camera penale di Viterbo ha visto la partecipazione delle più alte cariche del Tribunale di Viterbo fronteggiarsi sul prossimo appuntamento al seggio Si sono fronteggiati da una parte i vertici dell'Unione delle camere penali italiane, rappresentate dal presidente Francesco Petrelli e dal segretario Rinaldo Romanelli, che da sempre pongono la separazione delle carriere al centro della propria attività per la concreta attuazione dei canoni del giusto processo. Dall'altra il fronte del no alla riforma, rappresentato dal presidente della sottosezione di Viterbo di Anm, Jacopo Rocchi, giudice del dibattimento del Tribunale di Viterbo unitamente a Mario Palazzi, da settembre scorso a capo della Procura della Repubblica di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Referendum sulla giustizia, i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì. E pure gli avvocati si dividonoDai manifesti alla fronda degli avvocati, il referendum sulla giustizia si apre tra risse comunicative e nervi scoperti del potere Alla stazione... Referendum sulla giustizia, Fiore è fra i pochi avvocati del "no": "Avremo magistrati legati alle logiche della politica giudiziaria del Governo di turno"Il docente universitario: "La riforma finirà con il danneggiare anche la classe forense poiché domani ci si dovrà confrontare con un pubblico... Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma Tutti gli aggiornamenti su Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Le ragioni del No di Gabriella Luccioli; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo. Referendum Giustizia, le ragioni del No delle Donne d’AbruzzoPresidio stamani in piazza Unione a Pescara delle Donne d'Abruzzo per il No al referendum sulla Riforma della Giustizia ... rete8.it Referendum Giustizia 2026: perché votare SI o NO: motivi e in cosa consisteIl voto del 22 e 23 marzo viene considerato uno dei passaggi istituzionali più rilevanti degli ultimi anni in materia di giustizia. A differenza dei referendum abrogativi, non è necessario raggiungere ... pensionipertutti.it Nella puntata di Open del 12 marzo, su Telerama, il sostituto procuratore di Taranto, Lucia Iscieri, ha spiegato le sue ragioni del No per il Referendum Giustizia. - facebook.com facebook #ottoemezzo Referendum giustizia, Travaglio attacca Meloni: “Mente ogni volta che parla. È imbarazzante” x.com