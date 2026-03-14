Il referendum sulla giustizia riguarda la questione della separazione delle carriere e il suo passato. La non separazione delle carriere, che ancora oggi viene discussa, fu introdotta durante il Fascismo come misura contro le logiche liberali. Questa scelta aveva lo scopo di mantenere un certo controllo sulla Magistratura, permettendo ai pubblici ministeri e ai giudici di condividere la stessa carriera.

La non separazione delle carriere fu voluta dal Fascismo in antitesi con la visione liberale, per rendere la Magistratura indipendente. Il 22 e il 23 marzo gli italiani sono chiamati a esprimersi su un Referendum confermativo relativo ad alcuni impianti del nostro sistema giudiziario. Tra questi, quello che sta generando maggiore dibattito è relativo alla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti. Un argomento diventato vivo e cogente da almeno un trentennio, da quando cioè al governo ci è andato a più riprese il centro-destra architettato da Silvio Berlusconi. Figlio della stagione di Mani pulite e dal crollo della Prima Repubblica e della classe politica che ha governato questo paese per quasi un cinquantennio. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Referendum Giustizia: la non separazione delle carriere ha origini fasciste

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