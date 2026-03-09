Referendum giustizia | all' università di Chieti un incontro per comprendere meglio la separazione delle carriere

All'università di Chieti si è svolto un incontro dedicato al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di analizzare la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Durante l’evento, docenti e studenti hanno potuto approfondire il tema, discutendo le diverse posizioni e le implicazioni di questa riforma. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto su una delle questioni più discusse nel panorama istituzionale.

L'iniziativa di martedì 10 marzo è organizzata da Fuci Chieti e Pastorale universitaria, in collaborazione con Ucsi– Giornalisti e comunicatori cattolici Un momento di approfondimento e confronto su uno dei temi più discussi del dibattito istituzionale: la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. È questo l'obiettivo dell'incontro dal titolo "Referendum sulla giustizia: capire per scegliere, sì e no sulla separazione delle carriere", in programma martedì 10 marzo, alle ore 18, nell'Aula Multimediale (Rettorato) del Campus di Chieti dell'Università "Gabriele d'Annunzio". L'iniziativa è organizzata da Fuci Chieti e Pastorale Universitaria, in collaborazione con Ucsi– Giornalisti e comunicatori cattolici, con il patrocinio del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Chieti.