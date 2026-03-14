Referendum giustizia | il Pd mobilita Ferrara per difendere

Il Partito Democratico ha annunciato un incontro pubblico a Ferrara il 16 marzo alle 21:00, presso il Palazzo della Racchetta in via Vaspergolo. L’evento riguarda il referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. La riunione mira a informare i cittadini e a discutere le questioni legate alla consultazione popolare.

Il 16 marzo alle 21:00, il Palazzo della Racchetta in via Vaspergolo accoglierà un incontro pubblico del Partito Democratico focalizzato sul referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza di Ferrara, vedrà l’intervento di Marilisa Tenace, avvocata, Paolo Calvano, capogruppo regionale Pd, Luigi Tosiani, segretario regionale, Emma Petitti, vice-segretaria regionale, e Igor Taruffi, responsabile nazionale organizzazione. La segretaria comunale Giada Zerbini coordinerà i lavori con l’obiettivo di difendere i principi costituzionali e l’autonomia della magistratura. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di informazione e mobilitazione territoriale promossa dal partito in vista della consultazione popolare imminente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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