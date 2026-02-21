Riforma Giustizia | Nordio a Ferrara il referendum sfida

Il ministro Nordio ha visitato Ferrara per parlare della riforma della giustizia, che sta dividendo l’opinione pubblica. La causa principale è il timore di un peggioramento nei processi e nelle pene. Durante l’incontro, ha ascoltato le opinioni di cittadini e avvocati locali, evidenziando le preoccupazioni sulla rapidità delle procedure. La discussione si è concentrata anche sulla proposta di referendum, che potrebbe modificare il sistema giudiziario italiano. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

La Riforma della Giustizia al Vaglio dell’Opinione Pubblica: Nordio a Ferrara per un Confronto Diretto. La riforma della giustizia è al centro di un acceso dibattito politico e istituzionale in Italia, con un referendum in arrivo fissato per il 22 e il 23 marzo. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha tenuto un incontro pubblico a Ferrara per illustrare le ragioni del “sì” alla riforma, sottolineando la necessità di un rinnovamento del sistema giudiziario e di un confronto basato sui contenuti, in un momento in cui la disinformazione rischia di offuscare il dibattito. L’appuntamento, che si è svolto presso il Palazzo della Racchetta, rappresenta una tappa fondamentale nella campagna referendaria, mirando a fornire ai cittadini un’analisi approfondita dei provvedimenti in discussione e a superare una fase di interpretazioni spesso distorte.🔗 Leggi su Ameve.eu Referendum, a Ferrara arriva il ministro della Giustizia Carlo Nordio per 'Le ragioni del sì'Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, viene a Ferrara per sostenere il sì nel referendum, spinto dalla crescente preoccupazione per le riforme giudiziarie. Nordio a Udine per il "sì" al referendum giustizia: "Non è una riforma contro qualcuno"Il ministro Nordio si è recato a Udine per sostenere il sì al referendum sulla giustizia, sottolineando che la proposta non mira a colpire alcun soggetto. Intervista esclusiva al Ministro della Giustizia CARLO NORDIO - Speciale REFERENDUM Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Contro la riforma Nordio. La voce del Procuratore di Palermo; Contro la riforma Nordio; Riforma giustizia, pronti i decreti attuativi. È scontro. Nordio: Sono bozze, aperti al dialogo; Referendum, Don Ciotti: Le parole di delegittimazione e intimidazione contro i magistrati sono il prologo della riforma Nordio. Riforma della giustizia. Le ragioni del sì, interviene Nordio: Contenuti al centroL’incontro con il ministro oggi, alle 18.30, a Palazzo della Racchetta . Evento promosso da Fratelli d’Italia, a spiegare il senso dell’iniziativa . è Alessandro Balboni, presidente provinciale del pa ... msn.com Riforma Nordio: il Comitato per il NO di Fasano lancia la mobilitazione sul territorioFasano - Si è riunito venerdì 19 febbraio, a Fasano, il Coordinamento cittadino del Comitato per il NO al referendum costituzionale sulla riforma della ... osservatoriooggi.it L'Espresso. . Il 22 e 23 marzo ci sarà il referendum sulla riforma della Giustizia. Ha tra le principali novità la separazione delle carriere tra quella del pubblico ministero e quella del giudice, il sorteggio del Csm, il suo sdoppiamento e l'istituzione dell'Alta corte, - facebook.com facebook #ottoemezzo Referendum giustizia, Cacciari chiede onestà intellettuale: “Quante balle, questa riforma non migliorerà la magistratura” x.com