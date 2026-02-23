Referendum sulla giustizia Fiore è fra i pochi avvocati del no | Avremo magistrati legati alle logiche della politica giudiziaria del Governo di turno

Fiore, avvocato, critica la riforma della giustizia perché teme che i magistrati siano influenzati dalle decisioni politiche del governo. La causa principale è la modifica delle norme che regolano l'organizzazione giudiziaria, che potrebbe indebolire l'indipendenza dei giudici. Solo pochi professionisti si schierano contro la riforma, sottolineando i rischi di ingerenze politiche nel sistema giudiziario. La consultazione popolare si avvicina, e il voto si terrà tra un mese.

Il docente universitario: "La riforma finirà con il danneggiare anche la classe forense poiché domani ci si dovrà confrontare con un pubblico ministero parziale e non indipendente" Fra un mese esatto, il 22 e 23 marzo per la precisione, si verrà chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Una riforma, approvata dal Parlamento il 30 ottobre scorso, che prevede la netta separazione fra giudici e Pm con due distinti Consigli superiori della magistratura (Csm) e l'istituzione di una Alta Corte disciplinare. La maggior parte degli avvocati sembra incline al “sì”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Referudum giustizia, i magistrati in politica che sostengono le ragioni del governoNei comitati per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia, spunta una novità.

Nordio accusa il Csm di logiche corruttive: polemica Schlein e referendum sulla giustizia al centro del dibattito.Il ministro Nordio ha accusato il Csm di pratiche corrotte, sostenendo che il consiglio si muove secondo logiche mafiose.

Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un dialogo informato e consapevole: Ac e Agesci promuovono a Faenza due incontri sul referendum giustizia. Giovani protagonisti; Referendum sulla Giustizia, una guida in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026; Crosetto: Il referendum sulla giustizia un terno al lotto. Ma non impatterà sul governo, Meloni non ci ha messo la firma; Referendum giustizia, Meloni: Giuste le parole di Mattarella, c'è chi vuole trasformare il referendum in una lotta nel fango.

Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it

Referendum Giustizia, guida ai quesiti e cosa cambia col Sì o col NoIl 22 e il 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale proposta dal Governo ... quifinanza.it

Referendum giustizia, Senaldi: "Avrà ripercussioni politiche, ma governo Meloni non cadrà" - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Senaldi: "Avrà ripercussioni politiche, ma governo Meloni non cadrà" #inonda x.com