Referendum sulla giustizia i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì E pure gli avvocati si dividono

Il referendum sulla giustizia ha acceso un acceso dibattito pubblico, con i cartelloni del No che stanno creando divisioni nel fronte del Sì. A Milano, in particolare alla stazione Centrale, la campagna si fa più visibile, evidenziando le differenze di opinione tra cittadini e professionisti del settore. La comunicazione si confronta con temi delicati, riflettendo le sfide di un dibattito che coinvolge l’intera società e il sistema giudiziario.

Alla stazione Centrale di Milano la campagna referendaria sulla giustizia entra nel vivo con un cartellone del comitato per il No che chiede ai passanti se davvero vogliano «giudici che dipendono dalla politica». La reazione è immediata. Pronti, via e il fronte del Sì denuncia un messaggio fuorviante, parla di allarmismo e chiede di ricondurre il dibattito su binari “corretti”. La “correttezza” ovviamente starebbe in un comitato del No che abbracci le valutazioni di quello di Sì. Fantastico. E così la polemica diventa il primo fatto politico rilevante del referendum: la discussione sul merito viene sospinta ai margini, mentre lo scontro si concentra sul linguaggio e sulle cornici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum sulla giustizia, i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì. E pure gli avvocati si dividono Leggi anche: Il fronte del Si scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta Leggi anche: Il fronte del Sì scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Referendum, scontro sui poster dei comitati del No; Tutte le balle dell’Anm; Si scalda campagna per il referendum, i Comitati del sì all'attacco; L’Anm pronta a spendere tutto per propagandare il No al referendum. Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustizia - I leader del centrosinistra si preparano alla consultazione popolare sulla riforma voluta dal governo Meloni ... today.it

Il No al referendum sulla giustizia riunisce il campo largo - Sabato al lancio della campagna per il No alla separazione delle carriere parteciperanno i leader del centrosinistra ... huffingtonpost.it

Travaglio difende il manifesto del comitato per il No al referendum: "Manda ai matti i trombettieri del sì" - Il direttore del Fatto spiega perché votare sì al referendum consegnerebbe nelle mani del governo il potere sui magistrati ... tag24.it

Referendum Giustizia, Camera Penale in piazza

Referendum giustizia, Sarno: "L’ANM ha contestato la politica, oggi rischia di essere vittima di se stessa" L'intervista - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-sarno-lanm-ha-contestato-la-politica-oggi-rischia-di-essere-vittima-di-se-stessa-495206/ - facebook.com facebook

Referendum Giustizia, a Roma il dibattito sul voto e le ragioni del "Sì". L'evento nella Sala dei Santi Quattro x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.