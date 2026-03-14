referendum giustizia i dem e il movimento 5 stelle insieme per il no

I Democratici e il Movimento 5 Stelle hanno annunciato un fronte comune per il no al referendum sulla giustizia. Durante un'assemblea, un rappresentante ha affermato che è necessario difendere la Costituzione, sottolineando che l’imparzialità della magistratura è in pericolo. La campagna ufficiale contro il referendum si sta intensificando, con interventi pubblici e iniziative condivise tra le due forze politiche.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Dobbiamo difendere la Costituzione. A rischio l’imparzialita della magistratura”. Il Movimento 5 Stelle e i Giovani dem hanno organizzato un incontro al viale Principe di Napoli al bar Doppio Giro sul referendum confermativo sulla riforma costituzionale della Giustizia. Affrontate tutte le perplessità che questo referendum propone: dal doppio Csm al sorteggio, all’alta corte di disciplina. Tutti i punti cardine affrontati nel pomeriggio di oggi. Paola Genito referente Pd Campania ha sottolineato che la questione è politica e non solo tecnica: “ E’ inevitabile lo scontro politico. La questione è politica, è stata una scelta del Parlamento e del governo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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