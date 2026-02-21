Referendum sulla giustizia il Movimento 5 Stelle in piazza per sostenere le ragioni del no

Il Movimento 5 Stelle di Messina ha organizzato una manifestazione per esprimere il proprio dissenso rispetto al prossimo referendum sulla giustizia. Centinaia di persone si sono radunate in piazza per ascoltare i rappresentanti del partito, che hanno spiegato le ragioni del no e criticato alcune proposte di riforma. La protesta si è svolta davanti al municipio, con bandiere e striscioni, attirando l’attenzione dei passanti. La mobilitazione prosegue in città nei prossimi giorni.

Il partito ha organizzato una serie di appuntamenti in città in vista del voto referendario, ribadendo la propria opposizione alla riforma Anche il Movimento 5 Stelle di Messina scende in campo in vista del referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Gli esponenti locali del partito, infatti, organizzeranno una serie di banchetti informativi per sostenere le ragioni del No. Iniziative che si terranno il 21 e il 27 febbraio e il 7 e il 13 marzo, dalle 17:00 alle 19:00, a Piazza Cairoli, angolo via Nicola Fabrizi (pressi Bar Irrera). In una nota, il partito spiega: “Il referendum non rappresenta una vera riforma della giustizia: non interviene su lentezza dei processi e inefficienze e rischia di indebolire autonomia e indipendenza della magistratura.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il referendum sulla Giustizia rappresenta un momento importante di confronto pubblico sulle modifiche costituzionali approvate dal Parlamento, in particolare riguardo all'ordinamento giudiziario e alla separazione delle carriere dei magistrati.

Movimento Cinque Stelle, incontro sulle ragioni del "no" al referendum sulla giustiziaIl Movimento Cinque Stelle organizza un incontro ad Avellino Scalo il 21 febbraio alle 10, per spiegare perché si oppone al referendum sulla riforma della giustizia.

