Referendum sulla giustizia | il Movimento 5 Stelle scende in campo per il no

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato tre incontri pubblici per sostenere il no al prossimo referendum sulla giustizia. L'iniziativa coinvolge i militanti e i cittadini interessati, che possono partecipare per conoscere le posizioni del movimento. Le date e le sedi degli appuntamenti sono state rese note ufficialmente, e la partecipazione è aperta a tutti.

Il Movimento 5 Stelle scende in campo per il no in occasione del referendum sulla giustizia con tre appuntamenti aperti al pubblico. Il primo venerdì 6 marzo a Chieti, nella sala della Provincia cu corso Marrucino, dove, a partire dalle 18.30, interverranno gli onorevoli Daniela Torto, Enrica Alifano, Federico Cafiero De Raho e l'europarlamentare Pasquale Tridico. "Referendum salva-casta, ti dico perché no", questo il titolo del ciclo di incontri che proseguirà savato 7 marzo, alle ore 16, nella bouvette del Teatro F.P. Tosti di Ortona, con un secondo momento con le deputate Torto e Alifano, a cui si aggiungerà l'onorevole Francesco Silvestri.