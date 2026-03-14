Referendum giustizia a Colognola un confronto per spiegare le ragioni del Sì

A Colognola si è svolto un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di illustrare le ragioni del Sì. La discussione ha coinvolto rappresentanti e cittadini, che hanno potuto confrontarsi sulle proposte di modifica del sistema giudiziario. L’evento si è concentrato sulla spiegazione dei punti principali del referendum e sulle sue implicazioni pratiche.

Bergamo. “Il referendum sulla giustizia è un passaggio fondamentale per rendere il sistema giudiziario più equilibrato, efficiente e vicino ai cittadini. Per questo vogliamo offrire momenti di confronto pubblico per spiegare con chiarezza le ragioni del Sì”. Con questo obiettivo la Lega cittadina, insieme alla Lega Giovani, organizza un dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia martedì 17 marzo alle 20,30 all’auditorium San Sisto di Colognola. L’incontro sarà strutturato come un confronto aperto tra posizioni favorevoli e contrarie al referendum, con la partecipazione di relatori che porteranno le ragioni del Sì e del No, per offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e dibattito sui contenuti della riforma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Referendum sulla giustizia, un incontro a Bertinoro per spiegare le ragioni del SìUn incontro aperto alla cittadinanza per discutere della riforma della giustizia in vista del referendum del 23 e 24 marzo. Referendum sulla giustizia: al circolo Empedocleo per spiegare le ragioni del sìSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa... Referendum Giustizia, le ragioni del Si Tutti gli aggiornamenti su Referendum giustizia Referendum, Zangrillo: Riforma per giustizia giusta. Grosso: Pericolosa per cittadiniLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum, Zangrillo: Riforma per giustizia giusta. Grosso: Pericolosa per cittadini ... tg24.sky.it Storia dei referendum costituzionali e sulla giustizia. Separazione carriere: è il terzo tentativoIl referendum sulla riforma della giustizia del governo Meloni del 22 e 23 marzo è il quinto di tipo costituzionale. Dal 1946 ad oggi, sono 83 i quesiti referendari a cui gli italiani hanno dovuto ... repubblica.it