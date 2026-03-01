Referendum sulla giustizia un incontro a Bertinoro per spiegare le ragioni del Sì

A Bertinoro si è svolto un incontro aperto alla cittadinanza per discutere della riforma della giustizia in vista del referendum del 23 e 24 marzo. L’evento ha avuto lo scopo di spiegare le ragioni del Sì e di fornire chiarimenti sui punti principali della riforma. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e cittadini interessati alla consultazione.

Un incontro aperto alla cittadinanza per discutere della riforma della giustizia in vista del referendum del 23 e 24 marzo. L’iniziativa, in programma lunedì alle 20.30 a Bertinoro nella sala Quadri (piazza della Libertà), vedrà gli interventi di Sergio Moretti, capogruppo della lista civica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Referendum sulla giustizia: al circolo Empedocleo per spiegare le ragioni del sìSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa... Referendum Giustizia: a Venafro incontro pubblico per spiegare le ragioni del NOIl Molise si prepara a un dibattito cruciale sul referendum costituzionale sulla giustizia. Referendum sulla Giustizia: cosa prevede e perché divide Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum. Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice - FLC CGIL; La posta in gioco del referendum sulla giustizia 2026: tre questioni che è bene conoscere; Referendum giustizia, tutto ciò che c’è da sapere: quando si vota e perché; Giornata di mobilitazione straordinaria per il No alla legge Nordio-Meloni, il 7 marzo iniziative in tutto il Paese. Referendum Giustizia, gli ultimi sondaggi: gli indecisi potrebbero cambiare tuttoSenza quorum e con margini minimi nei sondaggi, il referendum sulla Giustizia si gioca sull’affluenza e sulla mobilitazione degli indecisi ... quifinanza.it Referendum Costituzionale sulla giustizia: il Grande EquivocoIl referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026 per approvare o respingere una riforma costituzionale che modifica l'ordinamento giurisdizionale ... filodiritto.com Che bello rincontrare tanti amici e militanti di Fratelli d’Italia. Ieri sera all’Abeltone abbiamo parlato di riforma della giustizia e del referendum che può finalmente cambiare un sistema fermo da troppo tempo. Il messaggio è semplice: liberiamo la magistratura d - facebook.com facebook Cosa succederebbe se si perdesse il referendum sulla giustizia "Io penso che un'eventuale vittoria del no sarebbe un peccato. Perché questa è una nazione che ha bisogno di essere modernizzata, e quello che noi stiamo cercando di fare è modernizzarl x.com