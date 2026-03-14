Referendum costituzionale | incontro a Torre del Greco per illustrare le motivazioni del No

A Torre del Greco si è svolto un incontro dedicato alla spiegazione delle ragioni del No in vista del prossimo referendum costituzionale. L'evento ha visto partecipanti e organizzatori confrontarsi sui temi principali e sui punti di criticità della riforma. La discussione ha avuto come obiettivo chiarire le motivazioni della posizione contraria alla modifica della Costituzione, senza entrare nel merito delle singole opinioni.

"> Imminente Referendum Costituzionale: Incontro a Torre del Greco per il No. In vista del referendum costituzionale, un incontro si è tenuto a Torre del Greco per illustrare le ragioni del No alla proposta di riforma. L’evento, tenutosi il 13 marzo presso l’ex palestra GIL, ha coinvolto giuristi, magistrati e rappresentanti del mondo del lavoro, ed è stato organizzato con l’intento di fornire ai cittadini una chiara comprensione delle modifiche proposte e delle loro potenziali implicazioni. La discussione ha avuto come obiettivo principale quello di approfondire i contenuti della riforma e sensibilizzare i cittadini sulle problematiche che essa solleva, in preparazione del referendum fissato per il 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Referendum costituzionale: incontro a Torre del Greco per illustrare le motivazioni del No. Articoli correlati “Referendum costituzionale, le ragioni del no”: incontro del Pd alla CavaLunedì, alle 20:30 al Circolo Arci di Viale Bologna 250 a Forlì, è in programma una nuova assemblea pubblica di approfondimento sul “Referendum... Torre Santa Susanna: incontro pubblico per il "No" al referendum costituzionaleIl Comitato Società civile organizza un confronto sui rischi della riforma Nordio-Meloni per l'indipendenza della magistratura. Contenuti e approfondimenti su Referendum costituzionale incontro a... Temi più discussi: ?Doppio incontro a Castel Capuano sul Referendum: c'è Palamara; ''I contenuti del referendum confermativo sul Titolo IV della Costituzione'': incontro formativo al Gonzaga Campus di Palermo; Referendum costituzionale, a Torre del Greco incontro pubblico per spiegare le ragioni del No; Referendum costituzionale: incontro a Torre del Greco per illustrare le motivazioni del No. Referendum costituzionale, a Torre del Greco incontro pubblico per spiegare le ragioni del noVerso il referendum costituzionale, un incontro a Torre del Greco per spiegare le ragioni del NO alla riforma costituzionale. Professionisti della giustizia per il No al Referendum Un confronto pubbli ... msn.com Montalbano Elicona: confronto pubblico sul referendum costituzionaleA Montalbano Elicona un confronto pubblico sul referendum costituzionale con l’on. Tommaso Calderone e il magistrato Andrea Apollonio. 24live.it LA COSTA VESUVIANA INCANTA TUTTI Tantissime presenze nel primo giorno di manifestazione tra musica e dolcezza: nasce il DMO "Miglio d'Oro - Costa del Vesuvio" con Torre del Greco capofila, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. - facebook.com facebook