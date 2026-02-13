Referendum costituzionale le ragioni del no | incontro del Pd alla Cava

Il segretario del Pd di Forlì, Marco Bianchi, prende parola durante l’incontro al Circolo Arci di Viale Bologna 250, dove i membri del partito discutono le motivazioni del no al referendum costituzionale, concentrandosi sui rischi di una riforma che potrebbe indebolire i diritti dei cittadini.

Lunedì, alle 20:30 al Circolo Arci di Viale Bologna 250 a Forlì, è in programma una nuova assemblea pubblica di approfondimento sul “Referendum costituzionale, le ragioni del no”. Introduce Elisa Massa, segretaria Circolo Pd Cava-Villanova, seguiranno gli interventi di Jacopo Zanotti, responsabile Forum Giustizia del Pd Forlivese, e Carlo Sorgi, coordinatore Comitato “Meglio dire No” Forlì-Cesena. L’appuntamento è organizzato dal Circoli Pd Cava-Villanova, Romiti, Centro storico, Villagrappa. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Busto Arsizio si riempie di voci e tesi diverse questa settimana, quando si svolge l’incontro pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, organizzato presso la sala polifunzionale di via XX Settembre.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Referendum costituzionale sulla magistratura: perché abbiamo deciso di votare NO; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026.

Referendum costituzionale 2026, le ragioni del Sì e del No a PolignanoVenerdì 6 febbraio 2026 sono in programma due distinti appuntamenti informativi dedicati alle ragioni del No e del Sì alla riforma Nordio. faxonline.it

Le ragioni del No al Referendum costituzionale sulla giustizia. Zugliano (UD), 24 febbraio e 3 marzoIl Centro Ernesto Balducci di Zugliano (UD), unitamente ad Articolo 21 Fvg e a Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie Fvg, ha promosso in queste settimane tre incontri per indagare le ... articolo21.org

REFERENDUM COSTITUZIONALE, PER PROTEGGERE LA COSTITUZIONE VOTA NO DICE IL SÌ: Giovanni Falcone era a favore della separazione delle carriere RISPONDE IL NO: ... e Paolo Borsellino era contrario, per esempio. Ma soprattutto ribadiamo: - facebook.com facebook

Il centrodestra potrà anche essere in vantaggio elettoralmente, ma per un governo bocciato da 6 italiani su 10, vincere un referendum costituzionale non sarà facile (dati di oggi) x.com