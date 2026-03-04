Torre Santa Susanna | incontro pubblico per il No al referendum costituzionale

A Torre Santa Susanna, il Comitato Referendario Società civile per il No ha organizzato un incontro pubblico che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:00 nell’aula consiliare. L’evento si svolge a tre settimane dal referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. È il primo appuntamento pubblico promosso dal comitato locale in vista della consultazione.

Il Comitato Società civile organizza un confronto sui rischi della riforma Nordio-Meloni per l'indipendenza della magistratura. Appuntamento giovedì 5 marzo La legge costituzionale Nordio-Meloni di fatto modifica la Costituzione cambiando le parole e le regole di tutti e tutte, senza offrire maggiori tutele ai diritti che la Costituzione ci garantisce e anzi, cancellando l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Questo provvedimento rappresenta un indebolimento delle garanzie fondamentali di "imparziale giustizia per tutti" ponendo di fatto la magistratura sotto il controllo del governo e alterando l'equilibrio tra i poteri dello Stato, che è l'unico argine contro possibili derive autoritarie.