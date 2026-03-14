A Roma, movimenti, collettivi e cittadini hanno manifestato oggi contro il referendum costituzionale sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Durante il corteo, è stata bruciata un’immagine di Meloni e Nordio, scatenando una forte reazione. La protesta si è concentrata sul cosiddetto “no sociale” e ha coinvolto diverse forze della società romana. La manifestazione si è svolta nel centro della città.

Movimenti, collettivi e cittadini sono scesi in piazza oggi a Roma per il cosiddetto “no sociale” al referendum costituzionale sulla giustizia previsto il 22 e 23 marzo. La manifestazione, promossa da Potere al Popolo, ha unito alla contestazione del referendum anche proteste contro il governo e contro la guerra. Al corteo hanno aderito diverse realtà, tra cui collettivi studenteschi come Osa e Cambiare Rotta, movimenti per la Palestina come Global Movement to Gaza, oltre a centri sociali, movimenti per il diritto alla casa e l’ Unione sindacale di base (Usb). La manifestazione è partita da piazza della Repubblica ed è diretta verso piazza San Giovanni, uno dei luoghi simbolo delle mobilitazioni nella capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum, corteo per il “no sociale” a Roma: bruciata un’immagine di Meloni e Nordio: divampa la polemica

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La Stampa. . Bruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro Nordio, nel corso del corteo a Roma per il no al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo #roma #referendum #mel - facebook.com facebook

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