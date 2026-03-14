A Roma, movimenti, collettivi e cittadini hanno partecipato a un corteo contro il referendum costituzionale sulla giustizia previsto per marzo. Durante la manifestazione, è stata bruciata un’immagine del presidente del consiglio con il ministro Nordio al guinzaglio, come gesto simbolico di protesta. La mobilitazione si è concentrata sul “no sociale” all’evento referendario.

Movimenti, collettivi e cittadini sono scesi in piazza oggi a Roma per il cosiddetto “no sociale” al referendum costituzionale sulla giustizia previsto il 22 e 23 marzo. La manifestazione, promossa da Potere al Popolo, ha unito alla contestazione del referendum anche proteste contro il governo e contro la guerra. Al corteo hanno aderito diverse realtà, tra cui collettivi studenteschi come Osa e Cambiare Rotta, movimenti per la Palestina come Global Movement to Gaza, oltre a centri sociali, movimenti per il diritto alla casa e l’ Unione sindacale di base (Usb). La manifestazione è partita da piazza della Repubblica ed è diretta verso piazza San Giovanni, uno dei luoghi simbolo delle mobilitazioni nella capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum, corteo per il “no sociale” a Roma: bruciata un’immagine di Meloni con Nordio al guinzaglio

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