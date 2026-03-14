Corteo del no sociale a Roma bruciato un cartellone con Meloni e Nordio

Da ilfattoquotidiano.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un corteo a piazza dell’Esquilino a Roma, sono stati bruciati con i fumogeni due cartelloni che raffiguravano la presidente del consiglio e il ministro Nordio. L’episodio è avvenuto nel corso della manifestazione organizzata dal movimento “no sociale”. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sui responsabili è stato comunicato.

Sono stati bruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro Nordio, nel corso del corteo a Roma, a piazza dell’Esquilino. La prima immagine raffigurava la premier mentre teneva a guinzaglio e con la museruola il ministro della Giustizia. Sopra la scritta: “ No al vostro referendum “. Mentre la seconda fotografia rappresentava la stretta di mano tra Meloni e Netanyahu con su scritto: “No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati”. Movimenti e cittadini sono infatti tornati in piazza oggi a Roma per esprimere il “no sociale” al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, chiedendo le dimissioni del governo ma anche per dire stop alla guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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