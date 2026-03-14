Referendum corteo a Roma | bruciato cartellone con Meloni e Nordio

A Roma, movimenti e cittadini hanno nuovamente sfilato in piazza per manifestare il loro dissenso al Referendum. Durante il corteo, un cartellone con le immagini di Meloni e Nordio è stato bruciato. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato alla protesta senza particolari incidenti. La protesta si è conclusa senza ulteriori eventi significativi.

Bruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso del corteo che si svolge sabato 14 marzo a Roma, a piazza dell’Esquilino. La prima immagine raffigurava la premier mentre teneva a guinzaglio e con la museruola il ministro della Giustizia. Sopra la scritta: “No al vostro referendum”. Mentre la seconda fotografia rappresentava la stretta di mano tra Meloni e Netanyahu con su scritto: “No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati”. Movimenti e cittadini sono tornati in piazza a Roma per esprimere il “no sociale’’ al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, chiedendo le dimissioni del governo ma anche per dire stop alla guerra. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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