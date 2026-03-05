Referendum Meloni | Chi è d’accordo con la riforma Nordio vada a votare noi la nostra parte l’abbiamo fatta Poi non ci si lamenti

Il 22 e il 23 marzo si terranno le consultazioni referendarie sulla riforma della giustizia proposta dal governo, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella scelta. La ministra ha invitato chi sostiene la riforma Nordio a partecipare al voto, sottolineando che questa potrebbe rappresentare l’ultima opportunità per le modifiche. Ha chiesto agli elettori di dedicare cinque minuti per esprimere la propria opinione attraverso il voto.

"Se non ci riusciamo stavolta a riformare la giustizia, non avremo un'altra occasione. I cittadini d'accordo con la riforma Nordio, che so essere la maggioranza, devono spendere 5 minuti del loro tempo il 22 e il 23 marzo per andare a mettere una croce. Se non si è disposti a fare questo, poi è difficile lamentarsi di quello che non funziona in Italia". Sono le parole pronunciate ai microfoni di Non Stop News, su Rtl 102.5, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che rivolge un appello al voto per il referendum costituzionale sulla giustizia, lasciando trasparire una certa tensione a meno di venti giorni dalla data fatidica.

Referendum giustizia, chi diserterà le urne, poi non si lamentiÈ una corsa, da ambo le parti, a dire che quello sulla giustizia non è un referendum politico, che bisogna prendere in considerazione soltanto il...

Bettini si rimangia la parola sul referendum: "Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni"Oggi il referendum sulla Giustizia è diventato "un sì o un no a Giorgia Meloni", sostiene l'ideologo dem.

