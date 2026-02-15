Referendum | Boccia ' da Nordio attacco irresponsabile intervenga Meloni'

Il ministro Nordio ha accusato il governo di aver manipolato il referendum, scatenando una dura reazione da parte di Boccia. Quest’ultimo ha commentato che le accuse sono irresponsabili e ha chiesto a Meloni di intervenire subito. Durante una manifestazione a Bari, Boccia ha sottolineato che la destra sembra perdere il controllo e mostra segni di paura, mentre le persone si riuniscono in piazza per sostenere il No.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Da Bari, al termine di una straordinaria manifestazione con Elly Schlein per il No al referendum, diciamo con chiarezza che la destra sta perdendo lucidità, inseguita dalla paura di una sconfitta. Le dichiarazioni del ministro della Giustizia sono gravissime". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia al termine della manifestazione organizzata a Bari dal Pd, con la segretaria Elly Schlein, per il No al Referendum. "Non siamo di fronte a una polemica politica, ma a un attacco diretto all'equilibrio tra i poteri dello Stato, principio cardine della nostra Costituzione e fondamento della democrazia liberale.