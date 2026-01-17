Conte sconfessato dai suoi elettori | 6 grillini su 10 voteranno Sì al referendum sulla Giustizia

Il referendum sulla giustizia si avvicina e le intenzioni di voto si consolidano. Secondo le ultime indicazioni, circa sei elettori su dieci tra i sostenitori del Movimento 5 Stelle sono propensi a votare Sì nelle consultazioni del 22 e 23 marzo. Questa tendenza evidenzia una crescita del consenso verso le riforme proposte, riflettendo un quadro politico e sociale in evoluzione.

Brutte notizie per Giuseppe Conte e per il fronte del No: la percentuale di elettori orientati a votare sì il 22 e il 23 marzo al referendum sulla giustizia aumenta gradualmente. La riprova arriva dal sondaggio dell'Istituto Piepoli, realizzato tra il 12 e il 14 gennaio. Il 59% degli interpellati voterà sì alla riforma Nordio, contro il 41% di chi voterà no. Ma è il dato tra gli elettori del Movimento 5 Stelle quello per certi versi più clamoroso. Oltre 6 elettori grillini su 10, per l'esattezza il 63% è orientato a votare sì alla riforma sulla Giustizia, mentre appena il 37% degli elettori pentastellati seguirà le indicazioni del loro leader, Giuseppe Conte.

