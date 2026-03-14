Durante una puntata di Piazzapulita su La7, si è svolto un acceso confronto tra la giornalista Annalisa Chirico e l’ex magistrato Gianrico Carofiglio riguardo al referendum sulla giustizia previsto per marzo. Carofiglio ha definito il sistema di sorteggio dei magistrati “barbaro e costituzionalmente inaccettabile”, mentre Chirico ha partecipato al dibattito con battute e opinioni contrastanti. La discussione si è concentrata sulle modalità di scelta dei giudici e sulle implicazioni costituzionali.

Durissimo scontro a Piazzapulita (La7) tra la giornalista Annalisa Chirico e l’ex maagistrato Gianrico Carofiglio sul referendum sulla giustizia, in programma i prossimi 22 e 23 marzo. Chirico, supporter del Sì, difende a spada tratta la riforma Nordio e le bizzarre argomentazioni della premier Giorgia Meloni, ma quando la parola passa all’ex senatore del Pd, che invece sostiene il No, non riesce a non interromperlo sistematicamente. Carofiglio osserva: “Non è un caso che i sostenitori del Sì evitino accuratamente di affrontare il tema centrale di questa riforma: la nomina di due organismi di rilievo costituzionale col sistema della lotteria. È bene chiarire una volta per tutte che questo è un sistema che non esiste in nessun altro paese del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Carofiglio a La7: “Sorteggio magistrati? Sistema barbaro e costituzionalmente inaccettabile”. Scontro con Chirico

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