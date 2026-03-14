La televisione italiana si prepara a trasmettere un confronto tra due figure di spicco del dibattito pubblico, in vista della consultazione popolare programmata per la fine del mese. La discussione si svolgerà in diretta, attirando l’attenzione di molti spettatori interessati alle questioni in gioco. L’evento si inserisce nel contesto delle prossime votazioni e coinvolge personalità di rilievo nel settore pubblico e giudiziario.

La televisione italiana si prepara a un confronto diretto tra due figure di spicco del dibattito pubblico, in vista della consultazione popolare fissata per la fine del mese. In diretta su La7, l’ex magistrato Gianrico Carofiglio ha definito il meccanismo di selezione dei membri degli organi di governo giudiziario come un sistema privo di precedenti internazionali e costituzionalmente problematico. La giornalista Annalisa Chirico, sostenitrice dell’iniziativa referendaria, ha tentato più volte di bloccare le argomentazioni dell’interlocutore, generando uno scontro acceso sul palcoscenico televisivo. Il cuore della disputa ruota attorno alla legittimità di affidare nomine di alto livello al caso, una pratica che secondo gli esperti legali non trova riscontro in altre nazioni democratiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorteggio magistrati: Carofiglio su La7 smaschera

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