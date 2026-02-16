Referendum giustizia Nordio | Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso Csm opposizioni | Inaccettabile lui | Ho citato Di Matteo

Il ministro Nordio ha dichiarato che il sorteggio nel referendum sulla giustizia cambierà il funzionamento del Csm, perché eliminerà le influenze delle correnti che, secondo lui, favoriscono pratiche vicine alla criminalità organizzata. Durante un intervento pubblico, Nordio ha citato l’ex pm Di Matteo, sostenendo che il sistema attuale permette a certe fazioni di esercitare troppo potere. Le opposizioni criticano questa proposta, definendola inaccettabile e chiedendo chiarimenti sulle conseguenze di questa riforma.

Il ministro Nordio si esprime sulle correnti e sostiene che il sorteggio previsto nel prossimo referendum sulla giustizia "eliminerà il sistema para-mafioso del Csm". Schlein: "Inaccettabile assimilare i magistrati ai mafiosi" Il tema legato al referendum sulla giustizia continua a tenere banco. Referendum, bufera su Nordio: "Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso del Csm". Opposizioni insorgono Il ministro della Giustizia Nordio ha criticato duramente il sistema di elezione del Csm, definendolo "para mafioso", e ha sostenuto che il sorteggio potrebbe eliminarlo. Nordio, il ministro rilancia sul Csm: "Sistema para-mafioso? Ho citato Di Matteo. Ne dirò altre ogni giorno" Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha fatto un'affermazione forte sul Csm, citando il pm Di Matteo e parlando di un "sistema para-mafioso". Argomenti discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; Il No di Cantone alla Riforma Nordio. Nordio: Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso a Csm. Anm: Offende vittime mafia Giustizia, continua lo scontro tra Nordio e Gratteri sul referendum Non si placa lo scontro politico e istituzionale sul referendum sulla giustizia: è polemica per le parole di Nordio sulle correnti del Csm. REFERENDUM GIUSTIZIA, I MOTIVI DEL "NO" Il legale di B. e Andreotti. All'evento per il No dei 5S, il noto avvocato spiega perché boccia la riforma: "Danni imprevedibili". L'intervista al professor Franco Coppi