Durante un'intervista a La7, una rappresentante ha affermato che Bartolozzi è ancora al suo posto e ha chiesto chi sia il vero ministro della Giustizia, sottolineando che la persona in carica non è meno potente di Nordio. Inoltre, ha commentato che le dichiarazioni della capo di gabinetto del Ministro della Giustizia riguardo al caso Bartolozzi sono state di una gravità inaudita.

“ Caso Bartolozzi? Tutto quello che ha detto la capo di gabinetto del Ministro della Giustizia è di una gravità inaudita. Come mai è ancora al suo posto? Io vorrei capire chi è il ministro in via Arenula. È una domanda seria la mia. Io credo che Bartolozzi non sia meno potente del ministro Nordio e credo che in quel ministero ci siano delle condizioni per cui non è possibile liberarsi della Bartolozzi. È inquietante “. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dall’ex presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi, commentando il caso di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, già indagata per il reato di false dichiarazioni o informazioni al pm, nell’ambito del caso Almasri, ed entrata recentemente nell’occhio del ciclone per le sue frasi contro i magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Bindi a La7: “Bartolozzi è ancora al suo posto. Chi è il vero ministro della Giustizia? Lei non è meno potente di Nordio”

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