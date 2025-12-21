Vero obiettivo della riforma della giustizia è mettere la magistratura sotto il potere politico | Bindi al comitato per il no al Referendum

“Credo che questo referendum debba partire dal punto fondamentale che quando si tocca la Costituzione lo si deve fare in modo chirurgico e delicato, non con un bulldozer come stanno facendo in questa circostanza”. Così l’ex deputata del Partito Democratico Rosy Bindi, a margine della presentazione del comitato per il NO al referendum sulla giustizia nel quale si sono riuniti giuristi, giudici ed avvocati, oltre che membri della società civile. “Questo Comitato difende prima di tutto la Costituzione – continua Bindi – Poi bisogna entrare nel merito della giustizia per i cittadini. Questo referendum non aggiungerà nulla al funzionamento della giustizia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vero obiettivo della riforma della giustizia è mettere la magistratura sotto il potere politico”: Bindi al comitato per il no al Referendum Leggi anche: Nasce il comitato “lombardo” per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia Leggi anche: Referendum riforma della Giustizia, il procuratore Rossi: "Non indebolire la magistratura" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto. Intervista di Vincenzo Antonio Poso a Aniello Nappi e Giorgio Spangher; Il vero obiettivo non è separare le carriere, ma indebolire il Csm; Referendum, a Palermo nasce il comitato per il No alla riforma sulla giustizia; Referendum sulla riforma della giustizia: E’ sbagliata e non affronta i veri problemi. Referendum giustizia, confronto a Cefalù tra il no e il sì - 'Il vero obiettivo della riforma Nordio non è la separazione delle carriere dei magistrati, ma lo stravolgimento degli assetti costituzionali'. adnkronos.com

Referendum sulla riforma della giustizia. Presentato il comitato per il no - Presso le officine Cantelmo, il coordinamento di Lecce ha illustrato le ragioni per le quali è “giusto dire no” alla riforma Nordio. leccenews24.it

Giustizia: Serracchiani, 'obiettivo è colpire Costituzione e autonomia magistratura' - "Non si tratta della separazione delle carriere dei magistrati, perché quella esiste già ed è operativa dal 2020 con la riforma Cartabia. msn.com

