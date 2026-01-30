Questa mattina l’Ordine degli Avvocati di Avellino ha aperto ufficialmente il ciclo di incontri sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Alla riunione ha partecipato anche il presidente Fabio Benigni, che ha sottolineato l’importanza di questa consultazione per il sistema giudiziario locale. La discussione proseguirà nelle prossime settimane con incontri aperti a tutti gli avvocati della provincia.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è aperto con l’intervento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, presieduto dall’avvocato Fabio Benign i, il ciclo di incontri dedicati al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il primo appuntamento ha visto la partecipazione dei sostenitori del “Sì”, mentre un successivo incontro sarà riservato ai promotori del “No”. Ad aprire i lavori è stata una premessa chiara, soprattutto alla luce delle polemiche emerse nei giorni scorsi. « Non si tratta di una questione politica. È vero che nel tempo è diventata tale, ma resta una battaglia che l’avvocatura porta avanti da tantissimi anni, in particolare l’Unione delle Camere Penali », ha precisato il presidente Benigni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum, la battaglia del fronte degli avvocati irpini per il Sì

Approfondimenti su Avellino Avvocati

Il referendum sulla giustizia ha acceso un acceso dibattito pubblico, con i cartelloni del No che stanno creando divisioni nel fronte del Sì.

A marzo si terrà il referendum sulla giustizia, e intanto il fronte del

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Avellino Avvocati

Argomenti discussi: Referendum, è deciso: si voterà il 22 e 23 marzo. Il Comitato per il NO: Sarà una battaglia fino all’ultimo voto – ASCOLTA; Referendum, appello dei vescovi. Marina vede Tajani: battaglia per il Sì; La battaglia di Forza Italia per il Sì passa anche per il vademecum per i cittadini. E Mulè chiama la Anm Pinocchio; Referendum, FdI attacca la campagna social del Pd. Effetto autogol, molti utenti: io voto no.

Referendum sulla giustizia, la battaglia si sposta sul quesitoL’ultima parola spetta ora alla Cassazione che dovrà almeno inizialmente certificare la validità delle oltre 550 mila firme raccolte dal Comitato dei 15 contro la riforma costituzionale della separa ... msn.com

Il Referendum sotto la lente del Tar. I comitati: 'La data slitti'È battaglia legale sulle date. Il Tar del Lazio ha discusso il ricorso del comitato promotore della raccolta di firme per il referendum sulla giustizia, che contesta la scelta del governo di far convo ... ansa.it

Con la data fissata per il 22 e 23 marzo, il referendum sulla giustizia entra nel vivo. Dopo la bocciatura del Tar sul ricorso per il rinvio, il fronte contrario alla riforma ha deciso di spostare l’attenzione dalla battaglia legale a quella politica. I … x.com

La riforma non è una battaglia ideologica, ma un’opportunità storica per rendere la giustizia più giusta. Sempre più elettori di sinistra scelgono di non sprecarla, guardando al merito e non alle appartenenze, e il 22 e il 23 marzo voteranno Sì al referendum. - facebook.com facebook