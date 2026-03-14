Real Madrid-Elche | senza tregua

Nella partita tra Real Madrid ed Elche, giocata recentemente, si è assistito a un incontro intenso e senza pause. Entrambe le squadre hanno mostrato grande determinazione sul campo, con azioni offensive e difensive che si sono susseguite senza sosta. La partita si è conclusa con il risultato finale, lasciando spazio a commenti e analisi tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-03-14 01:41:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Non c’è tregua per il Real Madrid, che fa appena in tempo a digerire la bella vittoria di mercoledì quando viene richiamato in tribuna in un’altra partita senza margine di errore. Lo svantaggio con il Barcellona,??a quattro punti, non consente ulteriori battute d’arresto ad una squadra che continua ad essere assediata dagli infortuni. Mercoledì è caduto Mendy, che insieme alla perdita di Carreras lascia Fran come unica opzione come terzino sinistro. Tchouaméni, che ha subito un duro colpo nella partita di Coppa dei... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Real Madrid-Elche: senza tregua Articoli correlati Pronostico Real Madrid-Elche: non si molla nemmeno in campionatoReal Madrid-Elche è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Sì, sarà davvero... Real Madrid-Elche (sabato 14 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono ripetere la notte europeaIl Real Madrid ha probabilmente vissuto la notte più bella della stagione: mercoledì notte ha domato il Manchester City per 3-0, mostrando un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Real Madrid Elche senza tregua Temi più discussi: Real Madrid - Elche in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga, Real Madrid-Elche: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Real Madrid-Elche: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga; LaLiga: preview Real Madrid-Elche. Real, solo 3 attaccanti disponibili per l'Elche: Arbeloa convocherà un altro canteranoIl Real Madrid potrebbe presentare un’altra novità proveniente dal vivaio nella prossima partita contro l’Elche. Durante la conferenza. tuttomercatoweb.com Pronostico Real Madrid-Elche: non si molla nemmeno in campionatoReal Madrid-Elche è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Ana sa ran Álvaro Arbeloa zai huta da wasu manyan ‘yan wasa na Real Madrid a wasan da za su buga da Elche CF. ‘Yan wasan da za a iya huta da su sun haa da: Antonio Rüdiger Trent Alexander-Arnold Aurélien Tchouaméni Federico Valverde Thibaut C - facebook.com facebook