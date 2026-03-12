Real Madrid-Elche sabato 14 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Blancos vogliono ripetere la notte europea

Il 14 marzo 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Real Madrid ed Elche. Il club madrileno punta a replicare la prestazione della notte europea, quando ha battuto il Manchester City con un risultato di 3-0. Federico Valverde è stato tra i protagonisti di quella vittoria, contribuendo alla buona prestazione complessiva della squadra. Le formazioni e le quote sono già state pubblicate e i pronostici sono stati formulati.

Il Real Madrid ha probabilmente vissuto la notte più bella della stagione: mercoledì notte ha domato il Manchester City per 3-0, mostrando un Federico Valverde in stato di grazia ma apparendo finalmente come una squadra unita e vera. Il discorso non è ancora chiuso, la gara di ritorno va affrontata col massimo dell’attenzione ma le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Elche (sabato 14 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono ripetere la notte europea Articoli correlati Real Madrid-Benfica (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono chiudere la praticaDopo soli 6 giorni, Real Madrid e Benfica si trovano di fronte per giocare la partita di ritorno del play-off di Champions League: la gara di andata... Aggiornamenti e notizie su Real Madrid Elche sabato 14 marzo 2026... Temi più discussi: Liga, Real Madrid-Elche: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; quote Real Madrid Elche: il pronostico sui blancos; Real Madrid-Elche: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga; Le 6 (+1) squadre che non hanno ancora vinto nel 2026. Real Madrid-Elche: diretta streaming gratis e dove vedere il match di LigaSegui Real Madrid-Elche in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola ... msn.com Real Madrid, en mal momento, rescata con drama un empate en su visita al ElcheEl Real Madrid confirmó su mal momento, cuajó de nuevo un pésimo encuentro ante un atrevido Elche que estuvo a punto de endosarle la segunda derrota del curso liguero pero que le arañó un empate (2-2) ... eltiempo.com LABARI: Real Madrid na tunanin sayar da Eduardo Camavinga a wannan bazarar! Za su yi nazarin duk wani tayi sama da €50M. INJI @matte.moretto #Nazy facebook Catch Fede Valverde in action against Elche CF LIVE on FanCode! #LALIGA x.com