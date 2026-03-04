Crisi Medio Oriente | 17 pisani bloccati Zambito agisce per il rientro

A causa della crisi nel Medio Oriente, 17 cittadini pisani sono rimasti bloccati tra le Maldive e il Qatar. Tra loro ci sono anche cinque minori. Il rappresentante locale sta intervenendo per organizzare il loro rientro in Italia. La situazione si è verificata a causa dei recenti sviluppi nella regione. Nessun dettaglio sulle modalità di intervento o sui tempi previsti.

La crisi mediorientale ha bloccato 17 cittadini pisani, tra cui cinque minori, in una situazione di incertezza totale tra le Maldive e il Qatar. Mentre i voli sono stati cancellati all’ultimo momento a causa delle ripercussioni dell’attacco israelo-statunitense all’Iran, la senatrice Ylenia Zambito sta coordinando con il ministero degli Esteri per organizzare il rientro immediato delle famiglie coinvolte. Il limbo logistico tra due capitali. La situazione si è complicata drasticamente dopo che le autorità hanno chiuso lo spazio aereo internazionale come diretta conseguenza del conflitto in corso nella regione. I turisti si trovano ora divisi tra Malé e Doha, privi di certezze sui tempi di ritorno e costretti a gestire un’assistenza frammentaria offerta dalle compagnie aeree. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Crisi mediorientale, 17 turisti pisani bloccati tra Maldive e Qatar: la senatrice Zambito (Pd) al lavoro per il rientroLa rappresentante politica è in contatto costante con la Farnesina per organizzare al più presto il ritorno in patria delle famiglie Il gruppo di...

Italiani bloccati in Medio Oriente, Baccini: “Al lavoro con l’Unità di Crisi della Farnesina”Fiumicino, 3 marzo 2026 – “In merito alla situazione di emergenza che sta interessando il Medio Oriente, esprimiamo solidarietà a tutti gli italiani...

Una selezione di notizie su Crisi Medio Oriente.

Temi più discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Raid Israele su Teheran e Beirut. Usa, distrutti centri di comando dei pasdaran; Crisi in Medio Oriente, il prezzo della benzina andrà su; Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente con la crisi in Medio Oriente.

Articoli con argomento: ‘crisi Medio Oriente’Sono rientrati in Italia alcuni studenti rimasti bloccati a Dubai dopo l’escalation militare in Medio Oriente e i bombardamenti seguiti all’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Tra loro anc ... trmtv.it

La crisi del Medio Oriente ridisegna il cargo aereoL’operazione Epic Fury avviata il 28 febbraio 2026 e la risposta iraniana True Promise 4 hanno chiuso o ristretto vasti spazi aerei e neutralizzato Dubai, Doha e Abu Dhabi. La capacità cargo globa ... trasportoeuropa.it

MEDIO ORIENTE | La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta presiedendo a Palazzo Chigi un vertice sulla crisi in Medio Oriente. #ANSA facebook

Crisi Medio Oriente, Meloni convoca il governo: focus su sicurezza ed energia x.com