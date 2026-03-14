Un tecnico di una squadra giovanile è stato sospeso per quattro mesi a causa di insulti e offese razziste rivolte ai suoi giocatori, accompagnate da bestemmie. Oltre al tecnico, sono stati squalificati anche un dirigente e il presidente della società coinvolta. L'episodio si è verificato a Milano, il 14 marzo 2026, e ha attirato l'attenzione sulle problematiche legate al comportamento nel mondo dello sport.

Milano, 14 marzo 2026 – Insulti e offese razziste, bestemmie e tutto ciò che un allenatore non dovrebbe mai fare. A maggior ragione nei confronti dei propri giocatori facenti parte del settore giovanile. Purtroppo è successo e il Tribunale Federale Nazionale della Figc (Sezione Disciplinare) ha sanzionato nei giorni scorsi l’autore di questo ingiustificabile atteggiamento e i dirigenti della società che non sono intervenuti come avrebbero. Tutto è cominciato a fine gennaio con l’atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di A.C., all’epoca dei fatti allenatore di una squadra Juniores nazionale lombarda, G.C. (dirigente e Responsabile del Safeguarding della stessa società) e G. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Razzismo e insulti ai suoi giovani calciatori: 4 mesi di stop al tecnico, squalificati anche dirigente e presidente

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