Calcio | 4 minori squalificati per insulti sessisti

Durante una partita giovanile a Manfredonia, un episodio ha coinvolto quattro minori squalificati per aver rivolto insulti sessisti e minacce all’arbitra che stava dirigendo la gara. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla violenza verbale nel calcio giovanile, con le autorità che hanno preso provvedimenti immediati contro i ragazzi coinvolti. L’evento ha portato alla sospensione delle partite e all’avvio di indagini.

Un episodio di violenza verbale e minacce fisiche ha sconvolto il campionato giovanile in Puglia, con una giovane arbitra sotto attacco a Manfredonia. Quattro giocatori dell’Accademia Manfredonia sono stati squalificati per dieci giornate dopo aver rivolto insulti sessisti alla direttrice di gara durante lo scontro contro gli Eagles San Severo. Il Giudice Sportivo ha anche inibito un dirigente per le sue minacce, sanzionando pesantemente la società ospitante. L’incidente si è verificato il primo marzo scorso, quando la partita tra le due squadre si svolgeva nel contesto della seconda fase del torneo Under 14. La gravità sta nel fatto che i protagonisti erano minori, rendendo l’episodio ancora più preoccupante per i valori educativi dello sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

