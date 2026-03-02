Il presidente della FIFA ha dichiarato che i calciatori che si coprono la bocca durante gli scontri dovrebbero essere squalificati. La sua posizione riguarda le azioni dei giocatori in campo e si riferisce a comportamenti specifici durante le partite ufficiali. L’affermazione è stata resa nota attraverso una comunicazione pubblica da parte della Federazione internazionale di calcio.

Calciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Cosa sta succedendo De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Dybala diventa papà: fiocco rosa per l’argentino! È nata la figlia dell’attaccante della Roma e di Oriana... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infantino tuona: «I calciatori che si coprono la bocca durante gli scontri dovrebbero essere squalificati!». L’annuncio del presidente della FIFA

Infantino: “Squalificare calciatori che si coprono la bocca”Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha sollevato la possibilità di espellere i giocatori che si coprono la bocca quando si rivolgono agli...

Blatter durissimo: «Che cos’è la FIFA oggi? Si riassume nel suo presidente, Infantino. La FIFA è una dittatura!»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Una selezione di notizie su Infantino tuona.

Infantino, presidente della FIFA, ha fatto questo annuncio riguardante i giocatori che si coprono la bocca che vanno squalificati. Le sue paroleInfantino, presidente della FIFA, ha fatto questo annuncio riguardante i giocatori che si coprono la bocca che vanno squalificati. Le sue parole Il dibattito sulla lotta al razzismo nel mondo del calc ... calcionews24.com

Infantino: 'I giocatori che si coprono la bocca andrebbero squalificati'I calciatori che si coprono la bocca durante gli scontri dovrebbero essere squalificati, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino, in risposta all'episodio che ha coinvolto il giocatore ... ansa.it