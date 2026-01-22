I Razzie Awards, giunti alla loro 46ª edizione, riconoscono i peggiori film dell’anno. Tra le candidature più significative, quest’anno spiccano Biancaneve e La Guerra dei Mondi, che hanno ottenuto un record di nomination. Questi premi rappresentano un’opportunità di riflessione sul cinema, evidenziando produzioni che, per vari motivi, non hanno incontrato il favore del pubblico e della critica.

Non esistono solo gli Oscar, ma da ormai 46 edizioni ci sono anche i Razzie Awards, i premi assegnati ai film più brutti dell'anno. Tra i film con più candidature il live-action di Biancaneve e tra i candidati come peggior interpreti anche Natalie Portman e Jared Leto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Razzie Awards 2026: Biancaneve domina le nomination dei peggiori filmLe nomination dei Razzie Awards 2026 sono state annunciate, evidenziando i film considerati i peggiori dell’anno appena trascorso.

Razzie Awards 2026, le nomination dei peggiori film e attori: ci sono anche premi OscarI Razzie Awards 2026, noti per premiare i risultati meno riusciti dell’anno nel cinema, sono stati annunciati con un giorno di anticipo rispetto agli Oscar.

