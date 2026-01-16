Razzie Awards 2026 | Biancaneve domina le nomination dei peggiori film

Le nomination dei Razzie Awards 2026 sono state annunciate, evidenziando i film considerati i peggiori dell’anno appena trascorso. La 46ª edizione si concentra sulle produzioni che, per vari motivi, hanno deluso critica e pubblico nel 2025. Tra le candidature spicca Biancaneve, protagonista di molte discussioni. Questo evento annuale mira a evidenziare gli insuccessi cinematografici, offrendo uno sguardo critico sui film meno riusciti dell’ultimo anno.

Le nomination della 46ª edizione dei Golden Raspberry Awards sono ufficialmente tra noi. Come ogni anno, i Razzie Awards si preparano a celebrare il lato meno brillante di Hollywood, puntando i riflettori sui flop colossali, le interpretazioni sottotono e i disastri al botteghino del 2025. Se l'anno scorso il "trionfatore" assoluto era stato Madame Web, quest'anno la scena è dominata dal discusso live-action Disney, Biancaneve, che guida la classifica con ben sette candidature. Il flop di Biancaneve e i grandi nomi in gara. Il film di Marc Webb, Biancaneve, è il principale bersaglio della critica satirica di quest'anno.

