Calciatore under 16 muore dopo uno scontro in campo | colpito da arresto cardiaco
Tragedia a Pordenone: un 15enne muore colpito da arresto cardiaco durante una partita di calcio. I soccorsi non hanno potuto salvarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Calciatore under 16 muore dopo uno scontro in campo: colpito da arresto cardiaco - Tragedia a Pordenone: un ragazzo di 15 anni è morto mentre giocava a calcio nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre. fanpage.it
Malore mentre gioca a calcio, muore un ragazzo di 15 anni - Era su un campetto di periferia con gli amici quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito di gioco con un avversario, è stato colto da arresto cardiaco ... rainews.it
Malore mentre gioca a calcio, Paul muore a 15 anni - Uno scontro di gioco durante la partita a calcio, il malore davanti agli amici e la morte che arriva a 15 anni. msn.com
