Tra un mese, più o meno, si laureerà in Economia: sarà il dottor Zanoni (foto). La scelta di Enrico, quella di avere un "piano B, ché nella vita non si sa mai quello che può accadere". Il piano A, invece, è quello di continuare a studiare partite e avversari e far bene in campo, per mettersi alla fine, la corona d’alloro per il raggiungimento del secondo posto. Ci crede, il difensore, eccome se ci crede. "Assolutamente – dice –: abbiamo sempre guardato verso l’alto, non verso il basso, perché l’ambizione è tanta. In una sola giornata siamo riusciti a compiere due salti in avanti e vogliamo continuare. Il Tau e il Seravezza sono a 8 punti, ci sono ancora tante partite davanti, il nostro obiettivo è quello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Siena, Zanoni tra Università e calcio: "Continuità per scalare la classifica"

