Basket scocca l' ora del derby | in palio punti preziosi per la classifica Arriva la sfida Ravenna-Faenza

Domenica alle 18, la Tema Sinergie affronta l’OraSì Ravenna in un importante derby di basket. La sfida, in programma in casa dei ravennati, rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di ottenere punti fondamentali per la classifica. Un incontro che promette di essere equilibrato e determinante nel percorso stagionale delle due formazioni.

Tempo di derby per la Tema Sinergie. I faentini saranno impegnati domenica, alle 18, in casa dell’OraSì Ravenna in una sfida che metterà in palio punti preziosi. La partita si giocherà al PalaCosta e sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento su Lnp Pass. I biglietti per il settore ospiti si potranno acquistare soltanto on line nel sito Vivaticket fino alle 19 di sabato 17 gennaio. Reduce da due sconfitte consecutive, l’OraSì cercherà nel derby il rilancio per iniziare a far diventare un fortino il PalaCosta, dove fino a ora ha vinto 5 delle 11 gare disputate. Ravenna, con 16 punti, è in corsa per i play in e non sembra proprio poter rischiare di essere invischiata nei playout, ma dovrà trovare quella continuità di rendimento che non ha mai avuto nella prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

