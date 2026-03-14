Raul Fernandez potrebbe unirsi alla squadra Ducati prima dell'inizio della stagione 2027 delle Superbike. La casa motociclistica italiana sta valutando un possibile trasferimento del pilota, senza ancora conferme ufficiali. La trattativa è in fase di sviluppo e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui termini dell’accordo. La decisione sarà annunciata nei prossimi mesi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo un report recente, Ducati si sta mostrando fortemente interessata a portare il pilota di MotoGP Raul Fernandez nella sua squadra di World Superbikes. Dopo un inizio difficile nella sua carriera a livello mondiale, il giovane spagnolo ha iniziato a trovare la sua dimensione nelle gare di massima categoria. Nel 2021, Fernandez è stato secondo in Moto2 e ha chiuso le sue prime tre stagioni nella classe regina rispettivamente al 22°, 20° e 16° posto. Lo scorso anno, però, ha raggiunto risultati significativi, ottenendo cinque piazzamenti tra i primi sei e un’ottima vittoria in Australia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Raul Fernandez potrebbe trasferirsi in Ducati prima della stagione 2027 delle Superbike.

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