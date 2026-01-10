A Montecatini, nella notte del 10 gennaio 2026, un uomo è stato colpito alla testa con una pistola in un bar, riportando gravi ferite. L’aggressore, identificato come uno dei due fratelli coinvolti, è stato immediatamente soccorso dalle forze dell’ordine. L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi, dove sta lottando tra la vita e la morte. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi dell’accaduto

Montecatini, 10 gennaio 2026 – Un colpo di pistola sparato a notte fonda, poi le sirene, i lampeggianti blu e la disperata corsa nell’ospedale fiorentino di Careggi dove l’uomo soccorso sta combattendo tra la vita e la morte. È quindi di un ferito gravissimo e due uomini, fratelli, accusati di tentato omicidio il drammatico bilancio di una notte di terrore nel centro di Montecatini Terme. Zona rossa a Montecatini, il dibattito. Prima il vertice del Cosp, poi decide la Prefettura Sparatoria La Taverna di Poldo in piazza 20 settembre a Montecatini Cosa è accaduto. Piazza XX Settembre, sono le una circa della notte tra il 9 e il 10 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore in un bar: colpo di pistola alla testa, uomo in fin di vita aggredito da due fratelli

Leggi anche: Napoli, agguato nella notte: 19enne centrato da colpo di pistola in faccia. È in fin di vita

Leggi anche: Ferito da colpo di pistola alla testa, muore 19enne a Napoli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Notte di paura a San Mango: uomo ferito alla gamba da un colpo di pistola.

Terrore in un bar: colpo di pistola alla testa, uomo in fin di vita aggredito da due fratelli - Montecatini, 10 gennaio 2026 – Un colpo di pistola sparato a notte fonda, poi le sirene, i lampeggianti blu e la disperata corsa nell’ospedale fiorentino di Careggi dove l’uomo soccorso sta ... lanazione.it

Mandello, colpo di pistola in faccia: terrore sulla Statale 36. Ma è un'arma giocattolo - Nella notte un uomo di 40 anni è stato ferito al volto con un colpo esploso con un'arma da softair, una ... ilgiorno.it

Varese, la lite al bar degenera: spunta una pistola e parte un colpo, un uomo ferito a una gamba - La pistola che spunta e un colpo che parte accidentalmente (almeno questa è la versione ufficiale) e ferisce un uomo a una ... ilgiorno.it

Il re del terrore e la sua affascinante complice sono pronti a colpire ancora, questa volta tra le rovine greche della Campania. “Diabolik – Colpo a Paestum” è il nuovo fumetto fuori serie che nasce dalla collaborazione tra Astorina e Lo Scarabocchiatore Edizio - facebook.com facebook

Un duro colpo a chi finanzia il terrore. Grazie all'eccellente lavoro della Procura di Genova e delle nostre Forze dell'Ordine, sono state arrestate 9 persone accusate di aver inviato oltre 7 milioni di euro a Hamas attraverso false associazioni benefiche. x.com