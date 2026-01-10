Notte di terrore a Montecatini uomo ferito alla testa con un colpo di pistola
Nella notte di Montecatini si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto due fratelli, ora consegnatisi alle autorità. Uno di loro è rimasto ferito alla testa a causa di un colpo di pistola ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Careggi. Entrambi gli uomini sono accusati di tentato omicidio. La vicenda si sta ora sviluppando sotto l’attenzione delle forze dell’ordine.
Due fratelli si sono consegnati ai carabinieri: sono entrambi accusati di tentato omicidio. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Careggi: è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
