Rapina all' Ecu di Bagnolo arrestato un 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato in relazione alla rapina avvenuta il 29 novembre scorso nel supermercato Ecu di via Valli a Bagnolo. La polizia ha individuato e fermato il presunto responsabile, confermando il suo coinvolgimento nell’episodio avvenuto nel negozio della zona. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore.

Bagnolo (Reggio Emilia), 14 marzo 2026 – E’ stato individuato il presunto autore della rapina messa a segno il 29 novembre scorso al supermercato Ecu di via Valli a Bagnolo. Quella sera, verso le 18,30, un uomo con volto coperto e armato di coltello, aveva fatto irruzione nel market, facendosi consegnare il fondo cassa per un valore di mille euro. In breve tempo i carabinieri della locale caserma hanno puntato su una pista ben precisa, grazie in particolare ai dettagli sull’auto usata dal bandito per allontanarsi. Si è risaliti a un uomo, denunciato per un furto di auto, dai carabinieri di Castelnovo Monti. Per rapina aggravata è stato deferito alla magistratura un uomo di 48 anni, domiciliato nel Ferrarese e senza fissa dimora in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina all'Ecu di Bagnolo, arrestato un 48enne Articoli correlati Bagnolo, bandito armato di coltello rapina l'EcuBagnolo (Reggio Emilia), 29 dicembre 2025 – Rapinatore solitario, armato di coltello, in azione nel tardo pomeriggio al supermercato Ecu a Bagnolo. Furti e detenzione illegale di armi: arrestato 48enneI Carabinieri della Stazione di Montoro hanno arrestato un 48enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Approfondimenti e contenuti su Rapina all'Ecu di Bagnolo arrestato un... Bagnolo, bandito armato di coltello rapina l'EcuBagnolo (Reggio Emilia), 29 dicembre 2025 – Rapinatore solitario, armato di coltello, in azione nel tardo pomeriggio al supermercato Ecu a Bagnolo. Verso le 18,30 il malvivente, con il volto coperto ... ilrestodelcarlino.it Rapina all’Ecu: bottino di mille euroUn rapinatore solitario è entrato in azione, nel tardo pomeriggio di ieri, al supermercato Ecu a Bagnolo, in via Valli. E’ accaduto verso le 18,30, poco prima della chiusura. Il malvivente, con volto ... ilrestodelcarlino.it