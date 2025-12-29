Bagnolo bandito armato di coltello rapina l' Ecu

Nel tardo pomeriggio del 29 dicembre 2025, a Bagnolo Reggio Emilia, un uomo armato di coltello ha portato a termine una rapina presso il supermercato Ecu. L'episodio è stato condotto da un singolo individuo, che si è introdotto nel negozio senza precedenti segnalati. Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Bagnolo (Reggio Emilia), 29 dicembre 2025 – Rapinatore solitario, armato di coltello, in azione nel tardo pomeriggio al supermercato Ecu a Bagnolo. Verso le 18,30 il malvivente, con il volto coperto per non essere identificato, si è diretto verso una della postazioni di cassa. Mostrando il coltello ha intimato al personale di consegnare l’incasso. Una volta ottenuto il denaro, il rapinatore si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Non si esclude che ci fosse una vettura che lo attendeva con un complice. Ma sono in corso accertamenti dei carabinieri di Bagnolo per cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bagnolo, bandito armato di coltello rapina l'Ecu Leggi anche: Rapina in farmacia a Rocca Canavese: bandito armato di cacciavite si fa consegnare 600 euro Leggi anche: Rapina nella sala slot: bandito armato di pistola e volto coperto dalla sciarpa della Roma, in fuga con 7mila euro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bagnolo, bandito armato di coltello rapina l'Ecu - Bagnolo (Reggio Emilia), 29 dicembre 2025 – Rapinatore solitario, armato di coltello, in azione nel tardo pomeriggio al supermercato Ecu a Bagnolo. ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.