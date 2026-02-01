Icardi clamorosa indiscrezione | la Juve piomba sull’ex capitano dell’Inter La situazione

La Juventus si sarebbe mossa forte per Maurito Icardi, l’ex capitano dell’Inter. Secondo alcune voci di mercato, i bianconeri stanno facendo sul serio e potrebbero presto fare un’offerta concreta per portare l’attaccante argentino in Piemonte. La trattativa è ancora tutta da definire, ma l’interesse sembra essere molto concreto.

Inter News 24 Icardi, Alfredo Pedullà lancia una clamorosa indiscrezione: la Juventus piomba sul centravanti argentino ed ex capitano dell'Inter. Il mercato di gennaio si infiamma con una notizia che ha il sapore del clamoroso e che promette di scuotere le fondamenta del calcio italiano. Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per riportare in Serie A Mauro Icardi. Clamoroso Icardi: sondaggio della Juventus per l'ex capitano dell'Inter. L'indiscrezione di Pedullà accende i riflettori su quello che sarebbe un trasferimento dal peso specifico enorme, non solo per i valori tecnici in campo ma per il passato dell'attaccante argentino, storico ex capitano e numero 9 dell' Inter.

