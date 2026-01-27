Sannino | Dal pulire i cessi al Palermo in A Zamparini voleva impormi la formazione ma mi rifiutai e mi esonerò
Sannino, ex collaboratore di Zamparini, ha vissuto un percorso di crescita nel calcio e nella vita. Dopo aver lavorato come addetto alle pulizie in ospedale e in un manicomio, ha scelto di rifiutare le imposizioni di formazione e di proseguire la sua carriera con determinazione. La sua esperienza testimonia l’importanza di perseveranza e integrità nel raggiungimento degli obiettivi.
Ha lavorato per cinque anni in un ospedale civile e altrettanti in un manicomio come addetto alle pulizie per 900 euro al mese. Beppe Sannino, oggi allena il Bellinzona, seconda serie svizzera. Ma il suo apice in carriera è arrivato col Palermo. Buon calcio, cambio di mentalità ma anche una.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Sannino Palermo
Suso svela: “L’Inter mi voleva acquistare, ma io rifiutai. Non sarebbe stata la cosa giusta …”
Sannino si racconta: «Tornare in Italia? Non voglio entrare in una centrifuga. Al manicomio ho conosciuto la sofferenza vera…Zamparini voleva darmi 500mila euro»
Beppe Sannino, attuale allenatore del Bellinzona, riflette sul suo passato e sulle sfide vissute in Italia, tra esperienze di sofferenza e momenti di successo.
Ultime notizie su Sannino Palermo
Chi è Stefano Sannino, l’ex diplomatico che consigliava i leader del centrosinistraQuello dell’ambasciatore e diplomatico italiano Stefano Sannino, insieme all’ex ministra degli Esteri Federica Mogherini, è tra i nomi di spicco coinvolti nell’inchiesta belga per presunta frode ... ilsole24ore.com
Eccomi il tuo Agente folletto per rinnovare il tuo kit di pulizia, contattami su Messenger ! Vuoi una dimostrazione Prendiamo un appuntamento… Il Sistema Folletto non si limita a pulire la tua casa. Grazie alla sua leggerezza e maneggevol - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.