Sannino | Dal pulire i cessi al Palermo in A Zamparini voleva impormi la formazione ma mi rifiutai e mi esonerò

Sannino, ex collaboratore di Zamparini, ha vissuto un percorso di crescita nel calcio e nella vita. Dopo aver lavorato come addetto alle pulizie in ospedale e in un manicomio, ha scelto di rifiutare le imposizioni di formazione e di proseguire la sua carriera con determinazione. La sua esperienza testimonia l’importanza di perseveranza e integrità nel raggiungimento degli obiettivi.

