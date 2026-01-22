Bullismo gli studenti del Ferraioli di Napoli incontrano i carabinieri

Gli studenti dell'Istituto Ferraioli di Napoli hanno incontrato i carabinieri nell'ambito del progetto “Incontri per la legalità”. Questa iniziativa, attiva da diversi anni, mira a promuovere la sensibilizzazione su temi civici e di prevenzione, affrontando anche il problema del bullismo. L'incontro rappresenta un momento di confronto utile a rafforzare la cultura della legalità tra i giovani e a favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni e studenti.

Nuovo appuntamento del progetto “Incontri per la legalità” all’Istituto Alberghiero Ferraioli di Napoli, che da anni coinvolge studenti e istituzioni in un percorso di educazione civica e prevenzione. Gli studenti hanno incontrato il comandante della Stazione dei Carabinieri di Poggioreale, luogotenente Marco Sessa, insieme all’appuntato Giacomo Pagliarisi, per un confronto diretto e partecipato sui temi del bullismo e del cyberbullismo. Al centro dell’incontro le conseguenze, spesso sottovalutate, dei comportamenti violenti e persecutori tra pari. Numerose e puntuali le domande dei ragazzi, interessati non solo agli effetti sulle vittime, ma anche alle ripercussioni che il bullismo può avere su chi lo esercita.🔗 Leggi su Ildenaro.it

