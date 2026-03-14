Nel rally del Kenya, la posizione di vertice è cambiata rapidamente a causa di problemi tecnici. Takamoto Katsuta ha preso il comando della gara dopo che Oliver Solberg e Sebastien Ogier sono stati costretti a fermarsi per guasti agli alternatori. La classifica si è modificata in modo improvviso, lasciando il leader momentaneo nelle mani di Katsuta.

Il rally del Kenya ha subito una svolta improvvisa che ha ridisegnato la classifica in tempo reale. Takamoto Katsuta si è ritrovato al comando della gara dopo che Oliver Solberg e Sebastien Ogier hanno dovuto fermarsi a causa di guasti meccanici agli alternatori. La situazione si è evoluta rapidamente durante il ritorno verso il servizio pomeridiano, trasformando un vantaggio di quarantadue secondi in una opportunità storica per il pilota giapponese. Mentre le condizioni fangose hanno messo in difficoltà anche Elfyn Evans, costringendolo al ritiro, Katsuta ora guida con un margine significativo su Thierry Neuville. Il collasso tecnico nella polvere africana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Kenya: Katsuta vola al comando dopo i guasti di Ogier

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